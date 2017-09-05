ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة رجال اليوم الثلاثاء للاشتباه في انتمائهم لجماعة محظورة من اليمين المتطرف والتخطيط لأعمال إرهابية.



واحتجزت الشرطة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و32 عاما للاشتباه في تورطهم في ارتكاب والتخطيط والتحريض على أعمال إرهابية والانتماء لجماعة (ذا ناشونال آكشن) المحظورة.



وأصبحت المنظمة التابعة للنازيين الجدد أول جماعة يمينية متطرفة تحظرها الحكومة البريطانية العام الماضي بعد اغتيال النائبة البرلمانية جو كوكس والتي أشادت المنظمة بمقتلها.



وقامت شرطة مكافحة الإرهاب بالاعتقالات في مدن برمنجهام وإبسويتش ونورثامبتون ومدينة بويس في ويلز.



وقالت شرطة ويست ميدلاندز "جرى التخطيط مسبقا للاعتقالات بناء على معلومات مخابرات، ولم يكن هناك أي خطر على الأمن العام".

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن عددا من الجنود الذين يخدمون في الجيش ضمن المعتقلين.



وقالت متحدثة باسم الوزارة "هذه الاعتقالات نتيجة لعملية تقودها قوات شرطة وزارة الداخلية ويدعمها الجيش. الأمر الآن قيد تحقيق الشرطة المدنية ومن غير المناسب التعليق عليه أكثر من ذلك".



