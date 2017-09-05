قالت وسائل إعلام رسمية إن قوات الحكومة السورية اليوم الثلاثاء وصلت إلى قوات تحاصرها داعش منذ سنوات في مدينة دير الزور بشرق البلاد وهي واحدة من آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم المتشدد.
وزحفت الدبابات والقوات سريعا على جيب تسيطر عليه الحكومة بالمدينة .
وأفاد التلفزيون الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا بأن القوات السورية المتقدمة انضمت لقوات الحكومة المحاصرة في حامية على المشارف الغربية للمدينة.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن السكان داخل المدينة يحتفلون بتقدم الجيش.
وقال المرصد إن المتشددين ما زالوا يحاصرون قاعدة جوية قريبة في جنوب المدينة وثلاثة أحياء مجاورة.
وقال محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره إن القوات الحكومية تتقدم صوب القاعدة الجوية وتحاول كسر حصارها.