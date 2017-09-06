أعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت في ويست ميدلاندز بوسط انجلترا الثلاثاء اربعة رجال يشتبه بانهم كانوا يعدون لاعتداءات وينتمون الى حزب للنازيين الجدد منع في ديسمبر الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان بين الموقوفين عسكريين.



وقالت في بيان «يمكننا تأكيد ان الشرطة اوقفت عددا من افراد الجيش»، لم تحدده الوزارة، موضحة ان التحقيق عهد به الى الشرطة. وقالت شرطة ويست ميدلاندز في بيانها ان الرجال الاربعة «يشتبه بانهم حضروا (...) اعتداءات ارهابية» على الاراضي البريطانية. والرجال الاربعة اعضاء على ما يبدو في حركة النازيين الجدد «العمل الوطني» وكانوا يخضعون لمراقبة الشرطة.