أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، أنه ووزير العدل في الولاية سيقاضون الرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا ألغى برنامجا يمنع ترحيل المهاجرين، الذين جاءوا للولايات المتحدة أطفالا بشكل غير قانوني.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن كومو قوله: «إن تصرفات الرئيس ستقلب حياة مئات الآلاف من الشبان الذين لم يروا موطنا سوى الولايات المتحدة». وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إلغاء برنامج يوفر الحماية للمهاجرين القاصرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا، مشيرة إلى أن ترامب سيمنح الكونغرس ستة أشهر لصياغة تشريع بديل لبرنامج «العمل المؤجل للطفولة الوافدة» والمعروف اختصارا بـ«داكا».