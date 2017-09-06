أكد عضو المجلس المحلي لقضاء الحويجة، أحمد خورشيد، امس هروب نحو 330 عنصرا من تنظيم داعش مع أسرهم من مناطق الحويجة نحو كردستان. وقال خورشيد في تصريح صحافي إن «الدواعش الفارين مع أسرهم نقلوا بباصات للبيشمركة إلى قضاء الدبس ومن ثم إلى مناطق كردستان». كما عزا الهروب الجماعي للمتطرفين لفقدان الثقة بقيادتهم التي فرت أغلبها وتركتهم فريسة مرتقبة للقوات الأمنية والحشد الشعبي، مشيرا إلى اختفاء المئات من عناصر التنظيم وخلو المقرات من الإرهابيين، وسط علامات استفهام شعبية محيرة. وكان القيادي العسكري في قوات البيشمركة، شيخ جعفر شيخ مصطفى، قد أوضح أن الحكومة العراقية لم ترسل أي طلب لوزارة البيشمركة بخصوص معركة استعادة الحويجة من قبضة «داعش». كذلك شدد القيادي الكردي على ضرورة وجود اتفاق مع قوات البيشمركة بخصوص معركة الحويجة، لافتا إلى أنه في حال عدم وجود اتفاق من هذا النوع، فلن تسمح القوات الكردية لأي قوة بالعبور من جبهات البيشمركة باتجاه الحويجة. وأضاف أن إحدى مراحل عملية استعادة الحويجة ستنطلق قبل إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان.