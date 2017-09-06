قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن طهران مستمرة في تهريب السلاح وزعزعة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب، وقد تكون تمتلك بالفعل صواريخ وقنابل نووية على غرار كوريا الشمالية. وأضافت هيلي امس إنه إذا أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس في أكتوبر بأن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية فإن هذا لا يعني أن واشنطن ستنسحب منه.

وقالت هيلي لمعهد أمريكان انتربرايز البحثي في واشنطن: إن زعماء إيران يستخدمون الاتفاق «ليحتجزوا العالم رهينة لسلوكها السيئ». ووصفت الاتفاق بأنه «معيب ومحدود جدا». وقالت إن إيران انتهكته عدة مرات.