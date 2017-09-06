اعتذرت القوات الأميركية في أفغانستان اليوم ، لإلقائها منشورا مسيئاً الى المسلمين.



واعتذر قائد عمليات الولايات المتحدة وحلف الاطلسي الخاصة في أفغانستان الجنرال جايمس ليندر في بيان عن هذا الامر، معتبرا ان الأمر كان «خطأً».



وأشار إلى أن «تصميم المنشور تضمن عن طريق الخطأ صورة مسيئة للمسلمين وللديانة الإسلامية. نحن نحترم جدا الإسلام وشركاءنا المسلمين في العالم».



وأعلن متحدث باسم قوات العمليات الخاصة في قاعدة باغرام الجوية الاميركية الواقعة في بروان، فتح تحقيق في الحادثة.

وتظهر صورة للمنشور المفترض انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسدا يلاحق كلبا أبيض، وهو لون علم طالبان، وقد كتب على جسم الكلب عبارة التوحيد «لا إله إلا الله».



وكتب على المنشور الذي وزع في مقاطعة بروان المركزية القريبة من كابول، «استعيدوا حريتكم من هذه الكلاب. ساعدوا قوات الأمن في إزالة الأعداء. استعيدوا حريتكم واضمنوا سلامتكم».



ودان عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المنشور، فيما اعتبر عضو مجلس ولاية بروان حسيبة عفة «المنشور مسيئا جدا للإسلام»، وقال «الناس في البلدة غاضبون جدا حيال هذا الموضوع».