أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، امس عن تعديل وزاري كان متوقعا شمل عشر وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية.

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب «نداء تونس» وزيرا للمالية بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب، وعين عبد الكريم الزبيدي لوزارة الدفاع.

كما تم تعيين القيادي في حركة «النهضة» توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية، وهو منصب مستحدث يبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن تونس ستمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية.