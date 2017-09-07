قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ، إن طائرات إسرائيلية قصفت اليوم الخميس، احد المواقع العسكرية وسط سوريا بعدة صواريخ ما اسفر عن قتل عنصرين وخسائر مادية.

وقالت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 2.42 فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت احد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف ما أدى إلى وقوع خسائر مادية ومقتل عنصرين في الموقع".

وأضافت أن "هذا العدوان يأتي في محاولة يائسة لرفع معنويات تنظيم (داعش) المنهارة بعد الانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش السوري ضد الإرهاب على اكثر من اتجاه ويؤكد دعم الكيان الإسرائيلي المباشر للتنظيم وغيره من التنظيمات المسلحة الأخرى".