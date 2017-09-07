استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي العلاقات الأخوية وآفاق تطويرها وتعزيزها.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) خلال استقبال الشيخ تميم اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية العماني والوفد المرافق له وجرى خلاله بحث أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر مستجدات الأزمة الخليجية.

وأضافت أن بن علوي نقل في بداية المقابلة تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى الشيخ تميم وتمنياته له بدوام الصحة والتوفيق وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الشيخ تميم وزير الشؤون الخارجية العماني تحياته لأخيه السلطان قابوس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني الشقيق بالمزيد من التطور والنماء.