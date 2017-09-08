بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الملك سلمان والرئيس ترامب اكدا خلال الاتصال على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن البيت الابيض إن خادم الحرمين سيقوم في أوائل عام 2018 بزيارة رسمية الى واشنطن، حيث سيكون الرئيس الاميركي في استقباله.

وأوضح البيت الابيض ان الملك سلمان والرئيس ترامب تباحثا خلال اتصالهما الهاتفي، وهو الثاني خلال أسبوع، حول «سبل دفع اهداف البلدين المشتركة قدما من بينها تعزيز الامن والازدهار في الشرق الأوسط».