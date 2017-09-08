الدوحة - وكالات: بحث أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، في الدوحة، امس، مستجدات الأزمة الخليجية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية وآفاق تطويرها وتعزيزها إلى جانب بحث أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر مستجدات الأزمة الخليجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وذكرت وكالة «قنا» ان وزير الخارجية العماني نقل تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى امير قطر وتمنياته له بدوام الصحة والتوفيق وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الشيخ تميم بن حمد وزير الشؤون الخارجية العماني تحياته لأخيه السلطان قابوس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والنماء.