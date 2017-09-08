أحالت النيابة العامة في البحرين 25 مطلوبا وموقوفا الى المحاكمة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية في إيران والعراق والتورط في تفجير باص للشرطة في فبراير الماضي.

وقالت النيابة في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) امس، ان 14 من بين المتهمين الـ 25 موقوفين، مشيرة الى ان الجلسة الأولى في محاكمة هؤلاء ستعقد في 19 أكتوبر المقبل. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي ان: «النيابة انتهت من التحقيق في واقعة أحداث تفجير باص تابع لقوات الأمن بتاريخ 26 فبراير 2017 على شارع الملك حمد، مما نتج عنه إصابة عدد من رجال الأمن، وتمت إحالة 25 متهما منهم 14 محبوسون وأسندت إليهم تهمة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 19 أكتوبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة».

وأضاف انه: «بناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 25 متهما وتم القبض على 14 متهما والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية».