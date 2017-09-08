أعلنت الأمم المتحدة امس أن 164 ألف شخص، غالبيتهم من الروهينغا المسلمين، عبروا الى بنغلاديش في الاسبوعين الماضيين هربا من عنف الجيش البورمي، معربة عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية.

وهذه الارقام الاخيرة تشير الى ان اكثر من ربع عدد الروهينغا المسلمين في بورما البالغ مليون نسمة خرج من البلاد منذ اندلاع القتال في ولاية راخين في اكتوبر 2016 ما اغرق بنغلاديش المجاورة في أزمة انسانية كبرى.

والروهينغا المسلمون البالغ عددهم حوالي مليون نسمة محرومون من الجنسية في بورما ويواجهون قيودا مشددة في هذا البلد ذات الغالبية البوذية والذي اصبح في مواجهة انتقادات متزايدة بسبب معاملته لهذه الاقلية.

ورغم ان الكثيرين يعيشون هناك منذ اجيال، الا انهم يعتبرون في بورما مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيفيان تان بأن «العدد وصل الى 164 ألفا منذ 25 أغسطس حتى الآن».

ويهرب هؤلاء السكان من أعمال العنف في منطقتهم في غرب بورما منذ هجمات شنها «جيش اراكان الروهينغي للانقاذ» ضد مراكز للشرطة في 25 أغسطس قائلين انها للدفاع عن حقوق أقلية المسلمين الروهينغا المنتهكة، وتلتها عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش البورمي في ولاية راخين الفقيرة والنائية تسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأعلن الجيش امس أن حصيلة القتلى في العملية وصلت الى أكثر من 430 شخصا، معظمهم من الروهينغا. لكن دولا مسلمة عدة نددت بما اعتبرته استهدافا للمسلمين الروهينغا وطالبت بحمايتهم.

واعلن الهلال الاحمر الايراني انه اعد مساعدة انسانية لمسلمي الروهينغا الفارين من اضطهاد سلطات بورما، بحسبما افادت وكالة حكومية. وترجح جمعيات حقوقية أن تكون حصيلة القتلى الفعلية أعلى بكثير.

ونقلت منظمة «فورتيفاي رايتس» التي تركز على قضايا بورمية عن شهود ان بين القتلى مدنيون وأطفال. ويتعذر التأكد من صحة هذه المعلومات.

ويصل اللاجئون الى مخيمات مكتظة في بنغلاديش تعاني نقصا في المواد الغذائية، في الوقت ذاته يثير وضعهم الصحي القلق، لاسيما انهم يفرون في منتصف موسم الأمطار. كما يصل بعضهم مصابا جراء انفجارات ألغام في بورما.

ولم يعد بإمكان المنظمات الدولية غير الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية في بورما، فيما يعاني أكثر من 80 ألف طفل من سوء التغذية ويعيش 120 ألفا من الروهينغا في مخيمات في مدينة سيتوي منذ أعمال العنف الدينية عام 2012.

على الساحة الدولية، تواجه أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والرئيسة الفعلية للحكومة البورمية، انتقادات لاذعة بسبب صمتها إزاء مصير أقلية الروهينغا.

ووقع مئات آلاف الاشخاص من مختلف أنحاء العالم عريضة تطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من اونغ سان سو تشي وهو ما اعتبرته لجنة نوبل النرويجية مستحيلا.

وحصدت امس عريضة الكترونية تحت عنوان «اسحبوا جائزة نوبل للسلام من اونغ سان سو تشي» أكثر من 364 الف توقيع، واعتبر مطلقها الاندونيسي انه «حتى الآن لم تقم اونغ سان سو تشي التي تتولى السلطة بحكم الامر الواقع في بورما، بأي شيء لوقف هذه الجريمة ضد الانسانية في بلادها».

وفي اوسلو أوضحت لجنة نوبل النرويجية انه من المستحيل بحسب ميثاقها سحب جائزة من شخصية ما.

وقال سكرتير اللجنة اولاف نيولشتاد انه «لا وصية الفرد نوبل ولا مواثيق مؤسسة نوبل تتيح احتمال سحب جائزة نوبل سواء كانت جائزة الفيزياء او الكيمياء او الطب او الاداب او السلام. المسألة غير واردة اذن رسميا».

وأضاف «ان لجنة نوبل تقيم جهود شخص ما، الى حين منحه الجائزة فقط»، وليس بعد منحها.

ومنحت اونغ سان سو تشي جائزة نوبل للسلام عام 1991 فيما كانت تخضع للاقامة الجبرية في بلادها ولم تتمكن من الحضور الى اوسلو لإلقاء خطاب التسلم الا بعد 21 عاما.

ويرى محللون ان اونغ سان سو تشي عاجزة عن التحرك في مواجهة تصاعد البوذيين المتطرفين والجيش الذي لايزال يحظى بنفوذ واسع حتى على الصعيد السياسي في بلد خضع على مدى 50 عاما لديكتاتورية عسكرية.