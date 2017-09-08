

أعلن مصدر محلي في محافظة كركوك، مقتل مسؤولة كتيبة النساء في تنظيم «داعش» الإرهابي وزوجها واثنين من أبنائها في قصف جوي بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة استهدف معسكرا ميدانيا للتنظيم.



ونقلت قناة «السومرية» الإخبارية عن المصدر قوله «إن مسؤولة كتيبة النساء في التنظيم داخل قضاء الحويجة قتلت مع زوجها واثنين من أبنائها بقصف جوي».



وأضاف المصدر أن القصف الجوي ارتفعت وتيرته بشكل لافت في الحويجة خلال الأيام الماضية واستهدف مقرات ومعسكرات للتنظيم الإرهابي، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التنظيم.