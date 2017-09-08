

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الابن الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لمحققين من مجلس الشيوخ إنه رتب اجتماعا في يونيو 2016 مع محامية روسية لأنها قد تخبره بمعلومات تضر بمنافسة والده الديموقراطية هيلاري كلينتون.



وأضافت الصحيفة أن دونالد ترامب الابن قال، في بيان معد سلفا أمام محققي لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، إنه كان من المهم معرفة مدى «أهلية» كلينتون لأن تكون رئيسة.



وتابعت «نيويورك تايمز» أن ترامب الابن قال «إن الاجتماع الذي عقد في برج ترامب لم يسفر عن شيء وأصر على أنه لم يتواطأ على الإطلاق مع حملة الحكومة الروسية للإخلال بسير الانتخابات الرئاسية العام الماضي».