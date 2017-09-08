قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامه، انه تقرر إرسال وحدات من قوات الأمم المتحدة إلى العاصمة الليبية طرابلس لتأمين حماية البعثات الأممية والأماكن الحساسة في العاصمة طرابلس.

وذكر سلامه في تصريح له اليوم الجمعة، مقتطفات منه انه تقرر إرسال قوة من الخوذات الزرقاء يبلغ قوامها 250 عنصرا تقريبا إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة.

واتبع قائلا إن نشر القوة الأممية في العاصمة طرابلس "سوف يسمح لنا بحلول بداية شهر أكتوبر المقبل أن ندير جزءا كبيرا من نشاطنا داخل ليبيا" الأمر الذي لم يكن ممكنا منذ عام 2014.

وحول تعدد مبادرات الوساطة من دول مختلفة لحل الأزمة في ليبيا رأى سلامه أن تلك المبادرات لن تسهم في حل الأزمة وان الأمم المتحدة تتمتع بحيادية وقدرة على تسوية هذا الملف.

وتشهد ليبيا ازمة سياسية وامنية بعد الإطاحة بزعيمها معمر القذافي في عام 2011 إذ تنافست حكومات وفصائل مسلحة على السلطة.

وتكافح حكومة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس من أجل فرض سلطتها فيما تعترض عليها فصائل في شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب في طبرق ويحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا التوسط في إحلال سلام في ليبيا.