اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس البرلمان المنتمي للمعارضة خوليو بورغيس «بالخيانة»، بسبب قيامه بجولة للحصول على دعم دولي ضد كراكاس.

جراء ذلك بعدما التقى بورغيس، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أكدت له دعمها «الثابت»، وذلك بعدما التقى في أطار جولته الأوروبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وقال مادورو في خطاب في الجمعية التأسيسية ان بورغيس «يجب ان يحاكم بتهمة خيانة الوطن»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة يمكن ان تصل إلى ثلاثين عاما.

كما اتهم مادورو بورغيس بالتآمر مع واشنطن، وقال انه وترامب «متحدان في حملة عالمية ضد اقتصاد فنزويلا».