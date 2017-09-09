قالت زوجة القيادي في حركة «فتح» مروان البرغوثي المحكوم لدى إسرائيل بالسجن اربع مؤبدات، ان السلطات الإسرائيلية أبلغتها بمنعها من زيارته حتى العام 2019.

وقالت فدوى البرغوثي لوكالة فرانس برس: إن إدارة سجن هداريم الاسرائيلي ابلغتها بداية سبتمبر الجاري، في أثناء توجهها لزيارة زوجها أنه «بناء على تعليمات عليا يمنع زيارتك لزوجتك حتى العام 2019».

وقالت فدوى البرغوثي: «حصلت على تصريح للزيارة من خلال الصليب الاحمر، وتوجهت الى سجن «هداريم» وسمحوا لي بالمرور عبر الحواجز، غير انهم منعوني من الزيارة»، لافتة إلى أنها لم تتمكن من زيارة زوجها منذ 6 شهور.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية ان سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغت رسميا انه من الممكن ان تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.

وقال بيان للوزارة اسم ان «النائب العام أبلغ محامي سارة نتنياهو انه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك «بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 102 ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص».

وعلق نتنياهو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ان «الادعاءات ضد زوجته سخيفة وسيتم تفنيدها».

ووصف زوجته ساره بانها «امرأة شجاعة ومستقيمة، وتعمل كاخصائية نفسية وتعالج الأطفال أسبوعيا وتقوم بتخصيص وقت كبير لمساعدة أطفال مرضى السرطان والناجين من المحرقة والجنود الذين ليس لهم عائلات».

وقال نتنياهو ان «الارتفاع الحاد في نفقات الطعام تضخمت فجأة وبأعجوبة خلال فترة وجود شاهد الدولة ضد سارة مدير المنزل ميني نفتالي الذي اعتبرناه بمنزلة أب لكنه مجرم وكاذب وهو الذي ارتكب هذه المخالفات وانخفضت النفقات بعد مغادرته».