أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين تشمل طائرات من طراز (أف - 16 في) وصواريخ (تو) وزورقين وتحديث طائرات (أف - 16).

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي احد أقسام وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، مساء امس الجمعة، أن التكلفة التقديرية لطائرة (أف - 16 في) مع الدعم اللازم لها تقدر بنحو 2.78 مليار دولار أمريكي، في حين تبلغ تكلفة تحديث طائرات (أف - 16) إلى (أف - 16 في) 1.082 مليار دولار أمريكي.

وأضافت أن تكلفة القوارب الدورية السريعة التي يبلغ طولها 35 مترا تقدر ب60.25 مليون دولار أميركي، فيما تبلغ تكلفة صواريخ (تو) والمعدات والدعم اللازم لها نحو 27 مليون دولار أميركي.

وأكدت الوكالة أن هذه المبيعات المقترحة ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين امن حليف كبير من خارج حلف الناتو ظل ولا يزال شريكا امنيا هاما فى المنطقة.

وأوضحت أن هذه المبيعات ستحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال استخدام هذه الأسلحة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن نفسها.

ووفقا للوكالة فقد تم تقديم المستندات المطلوبة لإعلام الكونغرس بهذه المبيعات المقترحة يوم امس الجمعة، مشددة على أن هذه المستندات مطلوبة بموجب القانون ولا تعني أن الصفقة تمت بشكل نهائي.