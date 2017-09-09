ضرب زلزال بلغت قوته أربع درجات بمقياس ريختر جنوب غربي تركيا، في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال ضرب منطقة ميلاس في ولاية موجلا، وكان على عمق 7 كم ،بحسب وكالة أنباء الأناضول

الرسمية التركية.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

يذكر أن هذا الزلزال الثالث الذي تتعرض له تركيا في غضون أكثر من شهرين، حيث ضرب زلزال بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر، ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا، صباح في الشهر الماضي.

كما ضرب زلزال بلغت شدته 6.7 درجات على مقياس ريختر في شهر يوليو الماضي قبالة قبالة مدينة مرمريس الساحلية في جنوب غربي تركيا، بالقرب

من بلدة بودروم وجزيرة كوس اليونانية، ما اسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين.