طلبت واشنطن رسميا من مجلس الأمن الدولي، التصويت، غدا، على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية على الرغم من معارضة الصين وروسيا.

وتتضمن مسودة القرار الأميركي فرض حظر على تصدير النفط الى بيونغ يانغ واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم.

وذكرت مصادر ديبلوماسية ان مجلس الأمن عقد، امس الأول، اجتماعا على مستوى الخبراء لدرس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.

وأوضحت البعثة الديبلوماسية الأميركية الى الأمم المتحدة في بيان ان «الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن انها تطلب اجتماعا غدا الاثنين 11 الجاري من اجل التصويت على مشروع قرار يهدف الى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية».

ولم يوضح البيان ما إذا كان مشروع القرار سيستند الى النص الأصلي الذي طرحته واشنطن، او سيكون مشروعا معدلا أو مشروعا جديدا.

وسيكون مشروع العقوبات الأميركي الذي حظي بتأييد بريطانيا في حال إقراره الأقسى على الإطلاق ضد كوريا الشمالية.

في غضون ذلك، احتفلت كوريا الشمالية، امس، بذكرى تأسيسها فيما طالب الإعلام الرسمي بتطوير قدرات البلاد النووية في تحد للعقوبات المتزايدة ضد بيونغ يانغ.



ودعت صحيفة «رودونغ سينوم» التابعة للحزب الحاكم في افتتاحيتها الى مزيد من «الإنجازات الأشبه بالمعجزات» كتجربتي إطلاق الصاروخين البالستيين من اجل ردع الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة ان واشنطن ستتلقى المزيد من «الهدايا بأحجام وأشكال مختلفة»، إذا استمرت في سياستها العدوانية تجاه الشمال.

في غضون ذلك، أعلنت طوكيو أن طائرات حربية يابانية من طراز (اف-15) أجرت تدريبا جويا مع قاذفات قنابل أميركية من طراز (بي1-بي) فوق بحر الصين الشرقي، وسط مزيد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية.



وذكرت صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية ان قاذفتين من سلاح الجو الأميركي من طراز (بي-1بي لانسر) شاركتا في التدريب، حيث انطلقتا من قاعدة (أندرسن) الجوية على جزيرة (غوام) في المحيط الهادئ، وانضمتا إلى مقاتلتين يابانيتين من طراز (اف-15).