أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين تزيد قيمتها على 3.8 مليارات دولار، وتشمل طائرات من طراز (اف - 16) مطورة وتحديثها وصواريخ (تو) وزورقين.



وقالت (الپنتاغون) إن مبيعات الصفقة المقترحة تشمل 19 طائرة من طراز (إف-16 في) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، حيق قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.



وأوضحت وزارة الدفاع في بيانين منفصلين إن الصفقة تشمل مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخا مضادا للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16.



وأكدت الوزارة ان هذه المبيعات المقترحة ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين امن حليف كبير من خارج حلف الناتو ظل ولا يزال شريكا امنيا هاما في المنطقة.

وأوضحت ان هذه المبيعات ستحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال استخدام هذه الأسلحة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن نفسها.

وجاءت موافقة الخارجية الأميركية على الصفقة المحتملة للمنامة تزامنا مع إخطارها الكونغرس بهذا الاتفاق.



وفي السياق، صرح مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، بأن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة للبحرين عبر «عملية مراجعة متدرجة» تسبق هذا الإخطار الرسمي.