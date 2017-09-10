ذكر موقع «سايت» المتخصص في تتبع الحركات والتنظيمات الإرهابية، أن تنظيم «داعش» بعث عبر قناة «ولاية الفرات»على تيليغرام، رسائل إلى أنصاره يحثهم فيها على «تسميم المنتجات الغذائية في الأسواق والبقالات».



ووجه تنظيم داعش تعليماته هذه في محاولة لاستنهاض ذئابه المنفردة المنتشرة في الغرب عامة لاسيما أوروبا، وقال: «أينما كنتم فالثغور مفتوحة»، مستعرضا أفكار وأساليب متنوعة لـ «عمليات تقتل الآلاف من الناس»، بحسب ما أوردت «العربية.نت» نقلا عن موقع «سايت».

ووجه التنظيم الإرهابي من يعمل في المسالخ والمتاجر المشهورة، بوضع سم السيانيد - المعروف بانه الأسرع قتلا والأشد فتكا - في الأكل المكشوف وفي الخضار والفواكه أو اللحوم أو خلطها بالخمور.

وقال «داعش» في رسائله: ادرسوا أنواع السموم وطريقة تحضيرها، ستقتل المئات في لحظات».

واقترح أيضا: «الإبلاغ عن وجود سموم قاتلة بعد حقن الخضراوات والفواكه والأسماك بها، لنشر الفزع والتسبب في خسائر مالية كبيرة».

وتعد هذه احدث تكتيكات وأساليب «داعش» في قتل الأبرياء، بعد تلك التي اتبعها سابقا في هجماته الأوروبية من الدهس إلى الطعن والتفجير.

وسبق للتنظيم الإرهابي ان أعلن عن أفكار مماثلة في إصدارات سابقة، لاسيما حين روج عام 2015، بحسب ما أوردت مجلة «نيوزويك»، لمقولة: «اطعنه، احرقه، سممه».

وعلى الرغم من أنه لم يعتمد سابقا هذا الأسلوب، إلا أن الشرطة الأميركية أوقفت عام 2016 في سان فرانسيسكو عامر سنان الحجاجي، وهو يمني يبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه في دعمه للتنظيم.



وقد اعترف في جلسة محاكمته التي عقدت في ديسمبر 2016، بأنه بحث مسألة دس سم الفئران في عقاقير وتوزيعها في الملاهي الليلية.



وقد سعى للحصول على معلومات من وكيل سري حول مزج مادة الستريكنين (مبيد حشرات) وكوكايين عالي السم.