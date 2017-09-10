أعلنت الأحزاب والكتل السياسية التركمانية العراقية رفضها إجراء الاستفتاء في كردستان وكركوك، مؤكدة مقاطعة التركمان له وعدم اعترافهم بنتائجه.

وأكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي، للصحافيين عقب اجتماع لممثلي الأحزاب التركمانية وسط كركوك امس: «رفض التركمان القاطع للاستفتاء في 25 الجاري كونه يخالف الدستور العراقي»، مؤكدا التمسك بوحدة العراق».

وأضاف ان: «تقرير مصير كركوك لا يتم إلا بالتوافق بين مكوناتها دون أن يبنى على أساس فرض إرادة مكون واحد على المكونات الأخرى».

وتابع: «إن العراق يمر بمرحلة حرجة وحساسة وإننا نعيش الأيام الأخيرة لإعلان الانتصار النهائي على عصابات داعش الإجرامية، وينبغي علينا جميعا توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والإسراع بتحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم الإرهابي وخاصة منطقة الحويجة».

وفي سياق متصل، قام الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط، امس بزيارة رسمية إلى بغداد.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع»، أن زيارة أبوالغيط شملت مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأضافت ان الزيارة تهدف إلى دعم فرص استئناف الحوار بين بغداد وأربيل لتجاوز عقبة استفتاء كردستان.

ميدانيا، أعلنت قيادة عمليات دجلة، عن انطلاق عمليات عسكرية في 3 وديان مهمة شمال شرق محافظة ديالى، لإنهاء أي نشاط لتنظيم «داعش».

وأفاد مصدران عسكريان عراقيان بأن 24 مسلحا من «داعش» قتلوا، في قصف جوي نفذته مروحيات تابعة لسلاح الجو العراقي بديالى، وغارات لمقاتلات التحالف جنوب غربي كركوك.

من جهة أخرى، عثرت ميليشيات الحشد الشعبي على معامل تفخيخ تابعة لتنظيم «داعش» وقتلت انتحاريين اثنين شرق ديالى.

وذكر بيان لإعلام «الحشد الشعبي»، ان اللواء الرابع والعشرين عثر معامل تفخيخ لداعش، إضافة إلى 6 مضافات و4 أحزمة ناسفة أثناء تمشيط مناطق نفط خانة شمال شرق ديالى.

في هذه الأثناء، أفاد مصدر محلي في محافظة بابل بأن 6 عناصر من الحشد الشعبي أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة.