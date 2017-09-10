انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاحد عند مستوى 0.300 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 0.362 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.397 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى0.318 دينار وظل الين الياباني عند مستوى0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استمر انخفاض سعر صرف الدولار عند ادنى مستوياته امام بقية العملات الرئيسية في تعاملات يوم الجمعة الماضي وذلك مع ترقب الأسواق لإعصار (إيرما).