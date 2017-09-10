قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون استضاف احتفالا كبيرا لتهنئة العلماء والفنيين النوويين الذين أشرفوا على سادس وأكبر تجربة نووية أجرتها البلاد قبل أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي أقام مأدبة شهدت عرضا فنيا والتقاط الصور من أجل الإشادة بالعلماء النوويين وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولي الحزب الذين أسهموا في التجربة النووية التي أجريت يوم الأحد الماضي.

ولم تحدد الوكالة متى أقيمت المأدبة لكن محللين يقولون إنها كانت يوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العلماء والفنيين «حققوا الحدث الميمون الكبير للتاريخ الوطني وهو حدث كبير جدا من خلال النجاح التام في اختبار قنبلة هيدروجينية».

وأشاد كيم في تصريحاته بالمطورين وقال إنهم «يقودون» تحقيق «الهدف النهائي لاستكمال قوة الدولة النووية» تمشيا مع مساعيه للتنمية الاقتصادية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله «التجربة الأخيرة للقنبلة الهيدروجينية هي أعظم انتصار حققه أفراد الشعب الكوري على حساب دمائهم مع تقشفهم في فترة عصيبة».

وأظهرت صور نشرتها الوكالة اليوم الزعيم الشاب وهو يبتسم ابتسامة عريضة في مسرح الشعب مع العالمين البارزين رئيس معهد الأسلحة النووية في كوريا الشمالية ري هونج سوب ونائب مدير إدارة صناعة الذخائر بحزب العمال الكوري الحاكم هونج سونج مو.

ولعب ري وهونج أدوارا حيوية في البرنامج النووي الكوري الشمالي وظهرا بالقرب من كيم أثناء جولات تفقدية ميدانية وتجارب لأسلحة منها التجربة النووية الأخيرة. وري مدير سابق لمركز يونجبيون للبحوث النووية وهي المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية إلى الشمالي من بيونغ يانغ حيث عمل هونغ أيضا ككبير مهندسين.