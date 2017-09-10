فاز مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي اليوم الأحد بجائزة أفضل مشروع هندسي معماري وأفضل هندسة داخلية في المنطقة العربية والافريقية عن فئة المباني العامة والمقدمة من مؤسسة (انترناشيونال بروبيرتي اواردز) العالمية.

وتسلم رئيس الشؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميري عبدالعزيز اسحق الجائزة العالمية في حفل أقيم بامارة دبي بمشاركة نخبة من قادة البناء والتعمير حول العالم.

وقال اسحق في تصريح صحفي عقب تسلم الجائزة ان مركز جابر الاحمد الثقافي يعد واحدا من اضخم المشاريع الثقافية الحضارية على مستوى المنطقة "اذ تم تشييد هذا الصرح الثقافي في وقت قياسي وبأحدث تقنيات البناء الحديثة ما يجعله الاكثر ابتكارا من الناحية الهندسية المعمارية".

واشار اسحق الى ان المركز فاز ايضا بفئة أفضل مشروع من ناحية الهندسة الداخلية بما يتمتع به من مرافق داخلية عصرية وتصاميم جميلة تحاكي الارث الحضاري لدولة الكويت وبنفس الوقت تنافس تصاميمها اشهر المراكز الثقافية حول العالم.

وذكر ان المشروع بعد فوزه بهذه الجائزة تأهل لمنافسات الجائزة العالمية المقدمة من مؤسسة (انترناشيونال بروبيرتي اواردز) وذلك في حفل خاص يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووجه اسحق الشكر لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع "الذي اتى حصيلة للجهود الجبارة المبذولة في تصميمه والإشراف على تنفيذه بالتعاون المثمر مع اعرق دور الهندسة في العالم".

ويعتبر المركز الذي صمم على شكل جواهر تسطع نهارا وتتلألأ ليلا منبرا للتبادل الثقافي بين الكويت وباقي شعوب العالم وتقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية والحضارية.

ويتكون المركز من أربعة مبان رئيسية وثلاثة مسارح أكبرها (المسرح الوطني) ويتسع ل2000 شخص ومسرح (الدراما) بسعة 700 شخص ومبنى للمؤتمرات وقاعة سينمائية كبيرة إضافة إلى مكتبة للوثائق التاريخية.

كما يحتضن المركز مبنى عملاقا للفعاليات يتسع ل1200 شخص ومسرحا فنيا دائريا بسعة 600 شخص والعديد من قاعات المحاضرات المجهزة بأحدث التقنيات لدعم المبدعين والفنانين الكويتيين من مختلف التخصصات.