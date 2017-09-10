أغلقت البورصة تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع28.9 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6926 نقطة و 5.88 نقطة للوزني و23.7 نقطة ل(كويت 15).



وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر26 مليون دينار كويتي (نحو 4ر87 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 120 مليون سهم تمت عبر 4410 صفقة.



وكانت أسهم شركات (بيتك) و(وطني) و(الامتياز) و(زين) و(اهلي متحد) و(الدولي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المواساة) و(جياد) و(مدار) و(اجيال) و(بيتك) و(منتزهات) الأكثر ارتفاعا.



ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.



وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.



وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.