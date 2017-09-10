ذكر مصدر في وزارة الداخلية المصرية اليوم الاحد ان تسعة مسلحين قتلوا واصيب خمسة من رجال الامن في تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الجيزة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر القول ان خمسة من رجال الشرطة اصيبوا في تبادل لاطلاق النار مع المسلحين لدى مداهمة شقتين سكنيتين بمنطقة (أرض اللواء) بحي (العجوزة).



وأوضح المصدر أن أحد تلك العناصر فجر عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل اطلاق النار على القوات مشيرا الى اختباء مجموعة من المسلحين داخل الشقتين تمهيدا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات "الارهابية".



وافاد بانه تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر والمواد المتفجرة والأوراق التنظيمية داخل الشقتين.