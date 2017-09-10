بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأحد مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين ووزير الخارجية الروسي بحثا أيضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الرياض وموسكو حريصتان على مواجهة الإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكان لافروف يتحدث عبر مترجم في مؤتمر صحفي بالسعودية.ودعا لافروف أيضا إلى وحدة دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد لافروف إننا ندعم جهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، لحل الأزمة الخليجية ، مبيناً أننا نأمل أن تؤتي جهود الوساطة الحالية ثمارها في أزمة الخليج.

وأضاف : "مجلس التعاون الخليجي آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه".

من جهة ثانية، أشار الجبير الى موقف السعودية واضح بشأن أزمة قطر والدوحة تعلم جيدا ما هو مطلوب منها، لافتا الى أننا نتمسك بموقفنا من الأزمة القطرية حتى تستجيب قطر لمطالبنا ومطالب المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأشار الجبير الى أن بلاده تدعم حكومة العراق في مواجهة إرهاب "داعش".

وأوضح أن المملكة ترحب بموقف روسيا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

من جهته، قال لافروف: نشيد بدور السعودية في توحيد المعارضة السورية، مشيرا الى أننا اتفقنا على تعزيز التعاون بين السعودية وروسيا في مختلف المجالات.

ولفت من جهة ثانية الى أن إنشاء مناطق خفض التوتر في سورية خطوة متقدمة نحو حل الأزمة، مشدداً على أن السوريين وحدهم سيقررون مصير دولتهم.

وأعرب عن أمله بالتوصل لاتفاق لخفض التوتر قريباً في إدلب.

ويزور لافروف السعودية في مستهل زيارة عمل تشمل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية وتستمر حتى يوم غد الاثنين.



فيما سيتضمن جدول أعمال زيارته إلى عمان عقد لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره الأردني أيمن الصفدي.





