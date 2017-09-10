قال مصدر امني ان متظاهرين اقدموا اليوم الأحد على انزال ثلاثة اعلام لاقليم كردستان العراق وسط مدينة (مندلي) شرقي محافظة ديالى احتجاجا على قرار حكومة الاقليم بشمول مدينتهم باستفتاء الاستقلال عن العراق.

واضاف المصدر ان "المئات من المتظاهرين تجمعوا اليوم وسط مدينة (مندلي) وانزلوا اعلام الاقليم من ساريات في ساحات عامة ورفعوا بدلا عنها العلم العراقي اضافة الى لافتات تعرب عن رفضهم لشمول مدينتهم بالاستفتاء".

وذكر ان قوات الشرطة تعمل حاليا على تأمين الوضع في المدينة فيما وصل محافظ ديالى مثنى التميمي الى المدينة لمناقشة مطالب المتظاهرين.

ويعتزم اقليم كردستان تنظيم استفتاء على الاستقلال من العراق في ال 25 من شهر سبتمبر الحالي رغم رفض الحكومة الاتحادية ودول الاقليم له.

ويخشى مراقبون ان يتسبب الاستفتاء في حالة من الصدام المسلح والفوضى بين العرب والأكراد تحديدا في المناطق المتنازع عليها ومنها مدن في كركوك والموصل وديالى.

واعلنت الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة وعلى لسان رئيس الحكومة حيدر العبادي عن رفضها للاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه لانه استفتاء غير دستوري بحسب رأيها.