أفاد مصدر حكومي صومالي، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في تفجير انتحاري استهدف مطعما شعبيا في مدينة بلدوين، بإقليم هيران، وسط الصومال.



وقال محمد أمين نائب رئيس الإقليم للشؤون الأمنية، للأناضول، إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه في مطعم شعبي بالقرب من المركز الإداري بإقليم هيران.



وأضاف المسؤول أن التفجير كان قويا وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الانتحاري، وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم 3 صحفيين يعملون في تلفزيونات محلية.



وبحسب الصحفي خالد أحمد (مستقل)، إن المطعم كان يرتاده جنود حكوميون ومدنيون إلى جانب بعض الصحفيين.



وأشار "أحمد"، للأناضول، إلى أن لحظة التفجير كان مكتظا بالزبائن.



وأضاف أن الانتحاري فجر نفسه قبل وصوله إلى مدخل المقهى، ما قلل الخسائر البشرية جراء التفجير الانتحاري إلا أنه ألحق خسائر جسيمة بالمباني القريبة منه.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى غاية الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، إلا أن أصابع التهم تشير إلى حركة الشباب، التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.



ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، حيث فجر انتحاري، مساء الجمعة الماضية، نفسه في مطعم بمدينة بيدوة، حاضرة إقليم باي، جنوب غربي البلاد، ما أوقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.