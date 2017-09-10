التنسيق والمتابعة بين الجهات لمعالجة معوقات المشاريع التنموية

العتيبي : معالجة بين 80 الى90% من المعوقات





بشرى شعبان

أكدت وزيرةالشئون و وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح انها تابعت مع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي كل المشاريع التي تعترضها المعوقات في خطة التنمية ، موضحة انه في المراحل الاولى كان هناك أكثر من 30 مشروع بها معوقات ، اما اليوم هي عشرة مشاريع حيث تم حل منها خمسة مع إستلام الموافقات من الجهات الحكومية ، والمتبقي خمسة سيتم حل مشاكل ثلاث مشاريع خلال العشر الايام القبلة مما يؤكد على ان هناك تطور هائل وتفاعل بين الجهات الحكومية ،

وطالبت خلال إنعقاد ورشة العمل في لجنة الاصلاح والتطوير في البلدي بحضور عدد من الجهات الحكومية من الجهات ان تضع المعوقات في نظام المتابعة بشكل واضح وصريح ليتسنى للامانة العامة للتخطيط والتنمية ان تتابعها بالشكل المطلوب ..

وأثنت الصبيح على جهود بلدية الكويت ممثلة في المدير العام المهندس أحمد المنفوحي وجميع الموظفين وأعضاء المجلس البلدي ، لاسيما دور لجنة الاصلاح والتطوير في البلدي ودورها في تهيئة هذه الورشة من اجل متابعة المعوقات ومناقشتها مع الجهات الحكومية ..

واشارت الى ان من اهم المشاريع التي تم التطرق اليها المدينة العمالية في مدينة الجهراء حيث تم الانتهاء من موافقاتها ، كذلك تصميم مشاريع معهد الابحاث العلمية على الشريط الساحلي ، ومشروع الجمارك مول لم يتبقى سوى جزء من موافقاته ، بالاضافة لمشروع النادي الكويتي للمعاقين ومشروع استكمال ١٤ نادي رياضي ..

واكدت على انها ستحاول ان تسرع من وتيرة حل المعوقات التي تم عرضها في ورشة الاصلاح حيث انها تعتبر سنة حسنة بمناقشة هذه المعوقات و عرضها على الاجهزة الرقابية و جهاز المناقصات المركزية حتى تنجز وتنفذ المشاريع حتى ترتفع نسبة الانجاز في خطة التنمية ..

وحول محاسبة القياديين المقصرين في بعض الجهات الحكومية ،أكدت الصبيح على انه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء واحاله الى لجنة التنمية في مجلس الوزراء برئاسة الشيخ صباح الخالد ،حيث انه تم استدعاء جميع المسؤولين المقصرين في مشاريع الدولة ، مشددة على انه تم إحالة بعضهم الى التقاعد والبعض الى الاستقالة فيما المتبقين عدلوا من مسار العمل في المشاريع ..

واوضحت اننا نتعامل مع بشر ومن الطبيعي ان يكون هناك تفاوت في الانجاز ، مؤكدة ان المتابعة الحديثة هي من تنجز المشاريع ،

ولو تجتمع الاطراف على طاولة واحدة لانتهت كل المشاريع دون وجود معوقات ..

واشارت الصبيح الى انه لو تم ملاحظة احصائيات لجنة الخدمات او غيرها في مجلس الوزراء ستلاحظون بأننا مستمرون من خلال اللجان في حل كل المعوقات التي تعترض مشاريع الدولة ومشاريع خطة التنمية ،

وبدوره قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي ، انه الاجتماع الخامس للجنة الاصلاح والتطوير الخاصة بالمعوقات التي تعترض مشاريع الدولة التنموية ، مؤكدا انه تم استعراض المشاريع المتعطلة والمشاكل الاجرائية في بلدية الكويت

واشار الى انه في الاجتماعات الخمس لورشة الاصلاح تم استعراض 48 مشروع تنموي هام وتم بحثها علما ان غالبيتها تم الانتهاء منها بنسبة من 80 الى 90٪‏ ، والمتبقى سيتم حلها في الايام القليلة القادمة بجهود بلدية الكويت ممثلة في المدير العام وطاقم البلدية وحرصهم على تسريع وتيرة الموافقات ..،

واشاد العتيبي بدور وزيرة الشئون وحرصها على متابعة المعوقات وحلها بالشكل السريع ، ومبادرتها في عقد اجتماعات لحل جميع المشاكل التي تعترض جميع المشاريع ..

ومن جهة اخرى قال مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي ، ان موظفين البلدية قدموا جهود جبارة من خلال متابعة العمل في المشاريع ، خاصة ان البعض منهم كان يداوم خارج ساعات العمل الرسمية لتدوين ومتابعة كل المعوقات التي تعترض مشاريع خطة التنمية





واكد المنفوحي ان هناك متابعة ومراقبة من اعلى المستويات من رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الجهات الحكومية ، من اجل الاسراع في انجاز حل معوقات مشاريع خطة التنمية ، مشيدا بدور المجلس البلدي ممثل بلجنة الاصلاح والتطوير ورئيسها اسامة العتيبي الذي قام دور جبار ...

واشار المنفوحي انه في الورشة تم الانتهاء من ٨٥٪‏من المشاريع وقابلة للتنفيذ ، مشيدا بدور موظفي وقيادات البلدية الذين يعملون مع كافة الجهات الحكومية من اجل انجاز هذه المشاريع ..

حول مشاريع الدولة التنموية والدورة المستندية في البلدية ، وحول المعوقات التي تعترضها المشاريع ومدى وضع إلية عمل من اجل تسييرها ووضع الحلول اللازمة ..