استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونقل الوزير الروسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لخادم الحرمين الشريفين فيما أبدى الملك تحياته لفخامته.



,جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير، ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف وعدد من المسؤولين.