يحتشد مئات الآلاف من أبناء إقليم كاتالونيا الانفصالي في اسبانيا في شوارع مدينة برشلونة، اليوم، في تجمع يأمل منظموه أن يصبح استعراضا لتأييد استقلال الإقليم وذلك بعد أن تحركت مدريد لعرقلة استفتاء مزمع بشأن الانفصال عن إسبانيا.

ويحل، اليوم، العيد الوطني لكاتالونيا في ذكرى سقوط برشلونة في أيدي إسبانيا عام 1714 وكثيرا ما يستغل النشطاء المناسبة للتعبير عن مطالبهم بدولة مستقلة.

وحث الزعيم الكاتالوني كارلوس بودجيمون، عبر تويتر، «أنصار الاستقلال» على النزول إلى الشوارع، اليوم في استعراض حاشد لتأييد الاستفتاء.