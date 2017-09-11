قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إن طرادا إيرانيا مزودا بالصواريخ وجه تحذيرا لسفينة حربية أميركية وطلب منها الابتعاد عن زورق صيد إيراني معطل لكن البحرية الأميركية نفت أي اتصال مباشر مع القوات الإيرانية.

وأضافت الوكالة الايرانية أن السفينة الأميركية ابتعدت بعد التحذير، لافتة الى انه بعدها قام الطراد التابع للبحرية الإيرانية بسحب زورق الصيد، الذي أرسل إشارة استغاثة بعد تسرب المياه إليه إلى الشاطئ.

ولم تكشف «تسنيم» عن توقيت هذه الواقعة التي جرت قرب مضيق هرمز.

من جهتها، قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن سفينة الدورية (تمبيست) التي كانت تعمل في خليج عمان يوم السادس من سبتمبر الجاري سمعت نداء استغاثة من زورق صغير لا تعرف هويته على بعد نحو 75 ميلا بحريا من موقعها.

وأضافت أنه في الوقت نفسه عرضت السفينة «نورديك فوياجر» التي كانت أقرب إلى الزورق المعطل تقديم المساعدة وأجرت اتصالا به. وقالت إن السفينة «تمبيست» عرضت تقديم الدعم لـ «نورديك فوياجر» لكنها رفضت العرض.

وقال كلوي مورجان المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية «لم يحدث أي اتصال مباشر في أي وقت بين القوات البحرية الأميركية والإيرانية».