وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، امس إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



وأوضحت الوكالة أن «الحريري وصل إلى موسكو، مساء امس، على رأس وفد وزاري موسع، في زيارة رسمية لروسيا تستمر عدة أيام (لم تحددها)».



ولفتت إلى أن الحريري «سيجري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديميتري مدڤيديڤ، ووزير الخارجية سيرغي لاڤروڤ»، وأشارت إلى أن «المحادثات ستتناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها».