

وزعت الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلاً لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، كما أفاد دبلوماسيون.



ويتوقع أن يكون هذا النص نهائياً وأن يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر الاثنين بطلب من الولايات المتحدة.



وتنص الصيغة المعدلة على فرض حظر "تدريجي" على امدادات النفط المصدرة إلى كوريا الشمالية، وتخفف أيضاً من الاجراءات التي كانت تتضمنها الصيغة السابقة بشأن حظر صادرات بيونغ يانغ من النسيج وحجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.



كذلك فقد أزيل من مشروع القرار بند تجميد أموال الزعيم كيم جونغ-اون.