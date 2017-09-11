نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية على المحلات والمقاهي بمنطقة العارضية الحرفية تم خلالها الكشف على 15 مقهى ومطعم وتحرير 8 مخالفات إعلانات.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكه أن هذه الجولة جاءت في سياق تواصل الحملات التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «بتعاونكم نجملها» بالتعاون مع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ، فرق الطوارئ، وأقسام الإزالة بجميع أفرع البلدية بالمحافظات لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة وللتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدم في المطاعم والمحلات للمستهلك والتأكد من التزامهم وتطبيقهم الاشتراطات كافة التي أقرتها البلدية في هذا الخصوص.

وأكد الشريكه مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاثة يقوم بحملات دورية على المناطق التابعة للمحافظة كافة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.