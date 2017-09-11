حذرت كوريا الشمالية اليوم الاثنين من انها ستلحق " أكبر الضرر والمعاناة" بالولايات المتحدة الامريكية في حال دفعت الامم المتحدة على فرض مزيد من العقوبات المشددة ضد بيونغ يانغ ردا على تجربتها النووية الاخيرة.

وهددت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء المركزية الشمالية واشنطن باتخاذ اجراءات صارمة ستسبب بأكبر المعاناة والضرر في تاريخ الولايات المتحدة بكامله.

وقالت ان العالم سيرى قدرة بيونغ يانغ باجراءاتها الصارمة على ما أسمته "ترويض" الادارة الامريكية وجعلها تدفع الثمن في حال واصلت تحركاتها لفرض عقوبات جديدة عليها عبر قرار "غير عادل".

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي عقد اجتماع اليوم الاثنين للتصويت على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة التي أجرتها في الثالث من سبتمبر الحالي.

يذكر ان كوريا الشمالية أجرت في الثالث من سبتمبر اختبارا ناجحا لقنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صواريخ باليستية عابرة للقارات ما أثار ادانات دولة ودعوات لفرض مزيد من الاجراءات لاجبارها على التخلي عن سلاحها النووي