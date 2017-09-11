اعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين قتل مسلحين اثنين في تبادل لاطلاق النار مع قواتها في محافظة (كولجام) بولاية جامو وكشمير شمالي الهند.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في تصريح نقلته وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية ان قوات الشرطة تمكنت كذلك من القاء القبض على مسلح ثالث موضحا "ان المواجهات المسلحة جاءت اثر حملة أمنية نفذتها الشرطة في منطقة (خدوانى) في محافظة (كولجام) بعد تلقي معلومات بوجود مسلحين خطيرين.



ولم يعرف حتى الان الجهة التي ينتمي اليها المسلحون الذين ينشطون بمهاجمة قوات الامن والشرطة في المنطقة المتاخمة للحدود مع باكستان.

يذكر ان نيودلهي تتهم اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفى اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.