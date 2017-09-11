كشف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ عن موافقة المنظمة على طلب دولة الكويت للانضمام اليها بصفة مراقب الا ان الاعلان عن ذلك سوف يكون في نوفمبر المقبل.

واوضح سوينغ في تصريح للصحافيين الليلة الماضية على هامش مشاركته حفل تكريم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في بيت الامم المتحدة ان المنظمة ستستقبل الكويت بأياد مفتوحة للعمل المشترك.

وهنأ سوينغ الحكومة الكويتية على النجاحات التي حققتها على صعيد التنمية وتوفير دور اكبر واكثر فعالية للقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.

من جانبة اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالانابة الشيخ محمد عبدلله مبارك الصباح في كلمة له خلال الحفل عن تطلعه لاستمرار الشراكة بين منظمة الهجرة الدولية ودولة الكويت من خلال انضمام الكويت للمنظمة كمراقب والذي سيتم النظر به خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة نوفمبر المقبل.