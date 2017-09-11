افادت وسائل اعلام تركية لاليوم الاثنين بأن السلطات التركية اوقفت 313 مهاجرا حاولوا التسلل الى أوروبا بطريقة غير قانونية.

وذكرت وكالة (أناضول) التركية للأنباء ان قوات خفر السواحل ضبطت 93 سوريا وأفغانيا على متن قارب لصيد الاسماك قبالة سواحل مدينة اسطنبول واعتقلت مواطنا تركيا بتهمة تهريب المهاجرين.



واضافت الوكالة ان قوات خفر السواحل اوقفت أيضا 68 سوريا وايرانيين اثنين قبالة سواحل البحر الأسود شمال تركيا و149 سوريا آخرين في مدينة (كيركلاريلي) شمال غرب البلاد واعتقال شخصين اوكرانيين بتهمة التهريب.



ووفقا لبيانات صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سجلت أعداد المهاجرين الذين وصلوا الى الجزر اليونانية عبر تركيا رقما قياسيا في أغسطس الماضي بعدما وصل 3695 لاجئا.



ويعد هذا العدد الأكبر منذ توقيع اتفاقية منع الهجرة غير القانونية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في مارس 2016.