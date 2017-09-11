طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم الاثنين تقديم شكوى ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي لزرعها اجهزة تجسس داخل لبنان وخرقها المتواصل للاجواء اللبنانية.



وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الشكوى تأتي جراء خرق الطيران الحربي الاسرائيلي المتواصل للاجواء اللبنانية وخصوصا قيام الطائرات الاسرائيلية بخرق جدار الصوت يوم امس فوق مدينة صيدا بجنوب لبنان.



وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية حلقت يوم امس الاحد على علو منخفض فوق جنوب لبنان وخرقت جدار الصوت فوق مدينة صيدا بعد يوم من عثور الجيش اللبناني على جهاز تجسس اسرائيلي وتفكيكه قرب الخط الفاصل مع منطقة (مزارع شبعا) المحتلة بجنوب البلاد.

يذكر ان المجلس الاعلى للدفاع اللبناني كلف الاسبوع الماضي باسيل بتقديم شكوى ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي بعد خرقها للاجواء اللبنانية واستخدامها لقصف موقع عسكري داخل الاراضي السورية.