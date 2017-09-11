أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 71ر0 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6929 نقطة و 81ر1 نقطة للوزني و 95ر1 نقطة ل(كويت 15).



وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3ر37 مليون دينار كويتي (نحو 6ر123 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر158 مليون سهم تمت عبر 5390 صفقة.



وكانت أسهم شركات (زين) و(بيتك) و(وطني) و(الامتياز) و(اهلي متحد) و(الدولي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مدار) و(المعامل) و(عمار) و(اولى تكافل) و(اريد) و(اغذية) الأكثر ارتفاعا.



ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.



وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.