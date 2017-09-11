أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، وفاة أحد جنودها متأثراً بإصابة سابقة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت استشهاد الرقيب أول ناصر غريب المزروعي، أحد جنودها، متأثرا بإصابة سابقة خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.



وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بـ "خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي المزروعي"، حسب الوكالة التي لم تتطرق لتفاصيل إضافية.



وتعتبر الإمارات ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية "عاصفة الحزم" باليمن، والتي بدأت في 26 مارس 2015، وتحولت إلى "إعادة الأمل" في 22 أبريل من العام نفسه.



ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة.



وبطلب من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يشن طيران التحالف، منذ مارس/ آذار 2015، غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، كإسناد للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في محاولة لاستعادة المناطق والمحافظات التي سيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم.