أعلنت المعارضة الليبرالية الروسية عن تقدم انتخابي صغير نسبيا ولكنه غير مألوف في العاصمة موسكو، وذلك في انتخابات المجالس البلدية التي كان الاقبال عليها ضعيفا.



وقال نائب المعارضة السابق دميتري غودكوف الذي شارك في تشكيل تحالف غير متجانس من مرشحين مستقلين وناشطين لهذه الانتخابات التي اجريت الأحد، ان اكثر من 260 مرشحا من المعارضة فازوا بمقاعد في موسكو.



وهذا يشكل حوالي 15% من المقاعد المتنافس عليها في مختلف احياء العاصمة الروسية.



وأضاف غودكوف ان «الناخبين صوتوا للتغيير، لوجوه جديدة. ثمة طلب كبير على ذلك».



وعلى رغم المكاسب المتواضعة للمعارضة، اعلنت اللجنة الانتخابية ان حزب السلطة، روسيا الموحدة، يفترض ان يفوز بحوالي 75% من المقاعد في موسكو، مشيرة ايضا الى انتصارات ساحقة في مناطق اخرى.



من جهة اخرى، فاز المرشحون المدعومون من الكرملين، على ما يبدو، بجميع مناصب حكام الاقاليم الستة عشر.



وعلى رغم تنوعها حسب المناطق، كانت نسب المشاركة ضعيفة بالإجمال، وخصوصا في العاصمة الروسية (15% من الناخبين، حسب اللجنة الانتخابية).



وتشكل هذه الانتخابات المرحلة الانتخابية الأخيرة في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.