صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية أعضائه، على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر الجاري.

وعلي الصافي، عضو التحالف الوطني، إن مجلس النواب العراقي صوّت بالأغلبية على رفض استفتاء الإقليم الكردي.



وأضاف أن "المجلس ألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار مع أربيل لمعالجة المشاكل المتعلقة بين بغداد وأربيل".



ولفت إلى أن النواب الأكراد انسحبوا من جلسة البرلمان اعتراضا على قرار البرلمان العراقي.



وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان، سليم الجبوري، 204 نائب من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 328.