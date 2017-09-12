أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يلتق الرئيس السوري بشار الأسد، كما نفى وجود أي نية لديه للقائه.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الثلاثاء، عنه القول، حول مزاعم بأنه عقد لقاء سرياً مع الأسد بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"بعض الناس ينشرون هذا عن عمد.. لم ألتق الأسد وليس لدي أي نية للقائه".

وحول حالة التعاون مع روسيا بشأن سورية، خاصة في ظل وجود مخاوف من احتمال إطلاق عملية عسكرية لطرد المسلحين المرتبطين بالقاعدة من إدلب،

أكد أردوغان على أهمية اجتماع أستانة المقرر بعد يومين بمشاركة تركيا وروسيا وإيران.

وأضاف :"في الوقت الراهن، العملية في إدلب تجري كما هو متفق عليه مع روسيا.. ولا خلافات مع روسيا بشأنها".